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Бизнес

ЗАО «Альфа Телеком» сообщает

Контрреклама, согласно предписанию Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики, по официальному заявлению ЗАО «Альфа Телеком» об услуге «Кто звонил?» от 07.08.2019.

В период, когда услуга «Кто звонил?» ЗАО «Альфа Телеком» (товарный знак MegaCom) предоставлялась абонентам на платной основе, стоимость аналогичных услуг не у всех мобильных операторов Кыргызской Республики была в несколько раз выше: у ОсОО «НУР Телеком» услуга была бесплатной, у ООО «Скай Мобайл» на ТП, запущенных до 2012 года, стоимость абонентской платы за услугу составляла 2,05 сома/сутки, а на ТП, запущенных после 2012-го, предоставляется бесплатно.

На данный момент услуга «Кто звонил?» для абонентов MegaCom предоставляется бесплатно.
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