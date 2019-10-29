Закажи карту «Элкарт» в MegaPay

Отличная новость! Запущена кобрендинговая карта MegaCom и «БТА Банка»! Что это значит?

Кобрендинговая карта — это платежная карта «Элкарт», с помощью которой вы сможете обналичить свои денежные средства с кошелька MegaPay.

Пять причин заказать карту:

онлайн-заявка через MegaPay;

бесплатный выпуск карт «Элкарт»;

бесплатное обслуживание в течение одного года;

бесплатное обналичивание в сети банкоматов «БТА Банка» и дружественной сети;

бесплатное пополнение карт «Элкарт» в терминалах и отделениях «БТА Банка».

В случае одобрения онлайн-заявки через приложение MegaPay, пользователь может забрать кобрендинговую карту в любом выбранном офисе «БТА Банка».

Карта позволяет легко обналичивать средства и использовать выгодные условия национальной платежной системы «Элкарт».

Кобрендинговые карты выпускаются совместно с ЗАО «Альфа Телеком» и ЗАО «БТА Банк». Лицензия № 036 НБ КР.