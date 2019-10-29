Закажи карту «Элкарт» в MegaPay

Отличная новость! Запущена кобрендинговая карта MegaCom и «БТА Банка»! Что это значит?
Кобрендинговая карта — это платежная карта «Элкарт», с помощью которой вы сможете обналичить свои денежные средства с кошелька MegaPay.
Пять причин заказать карту:
- онлайн-заявка через MegaPay;
- бесплатный выпуск карт «Элкарт»;
- бесплатное обслуживание в течение одного года;
- бесплатное обналичивание в сети банкоматов «БТА Банка» и дружественной сети;
- бесплатное пополнение карт «Элкарт» в терминалах и отделениях «БТА Банка».
В случае одобрения онлайн-заявки через приложение MegaPay, пользователь может забрать кобрендинговую карту в любом выбранном офисе «БТА Банка».
Карта позволяет легко обналичивать средства и использовать выгодные условия национальной платежной системы «Элкарт».
Кобрендинговые карты выпускаются совместно с ЗАО «Альфа Телеком» и ЗАО «БТА Банк». Лицензия № 036 НБ КР.