Акылбек Жамангулов: Мы видим MegaCom крупнейшим холдингом

В минувшие выходные в эфире КТРК в рамках передачи «Итоги недели» выступил генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов. В беседе с ведущей он подробно рассказал о непосредственном участии компании в цифровизации страны, об итогах технического развития с начала 2019 года и о планах трансформации из традиционного оператора связи в оператора цифровых возможностей.

— Добрый день, Акылбек Жекшенович. Еще в мае этого года на одном из совещаний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев говорил, что именно на ЗАО «Альфа Телеком» возложена ответственная миссия государственного масштаба, когда именно вы должны стать локомотивом по созданию инфраструктуры и продвижению цифровой политики в стране. Справляетесь?

— Добрый день! Указом президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова 2019-й объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны. В соответствии с государственной стратегией развития по внедрению современных технологий в повседневную жизнь кыргызстанцев компания MegaCom разработала программу развития на ближайший год и последующие три года. Вы правы, на нас возложена очень большая ответственность со стороны правительства по созданию инфраструктуры для успешной реализации цифровизации всей страны. Ведь без хорошей основы все это— просто слова.

С начала 2019 года, то есть за девять месяцев, нами проделана большая работа по приоритетным направлениям, таким как улучшение покрытий 2G, 3G и 4G сетей, строительство волоконно-оптической линии связи в регионах и новых базовых станций.

Кроме этого, ведутся переговоры с поставщиками оборудования для того, чтобы подготовить надежную основу для ввода в Кыргызстане технологии 5G, которая предоставит абонентам мобильного оператора еще большие скорости передачи информации и ее обработки. В этом направлении мы хотим быть первыми. Уверен, что не за горами то время, когда Кыргызстан окажется в числе передовых стран с уже запущенной технологией 5-го поколения. Компания активно инвестирует в техническое развитие собственной сети, благодаря чему стало возможным увеличить количество монтажных бригад. Если в прошлом году их было всего 4, то в настоящее время их количество достигло 40. Данные бригады проводят планомерные работы по модернизации базовых станций стандарта 4G, расширению емкости сети и увеличению скорости передачи данных. По коммерческим показателям могу отметить, что сегодня MegaCom входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков.

Я верю в то, что у компании светлое будущее; она продолжит работать во благо народа и государства. Акылбек Жамангулов

Сейчас очень много разговоров о продаже MegaCom — кто-то выступает за, кто-то против. Я считаю, что для успешной работы перспективной организации, необходимы лишь инвестиции и поддержка со стороны государства. В этом году мы говорим о положительных итогах развития нашей компании, которые стали возможны благодаря поддержке президента и премьер-министра.

— Вы сейчас ведете работу с Госкомсвязи Кыргызской Республики (ГКИТиС) по расширению зоны охвата 4G сети во всех регионах и селах страны. А насколько далека или близка от нас технология 5G?

— О коммерческом запуске говорить пока не приходится. Но это все в самых ближайших планах. Как я говорил ранее, мы хотим быть одними из первых, кто будет внедрять 5G в Кыргызстане. Пока только в тестовом режиме в Бишкеке и Оше. Согласно нашим расчетам, несколько лет нам понадобится, чтобы в нашей стране был осуществлен масштабный запуск данной технологии. Недавно наша компания участвовала в международном форуме GSMA Mobile 360 – Евразия 2019, который проходил в Москве и как раз был посвящен 5G. Там мы узнали много полезной информации, встретили сильнейших экспертов, которые поделились с нами опытом успешной реализации проектов в данном вопросе.

— Вы совместно с Госкомсвязи КР проводите работу по оцифровке госуслуг. Расскажите об этом подробно.

— MegaCom разработал удобное приложение MegaPay, которое пользуется большим спросом у огромного количества наших абонентов. Оно простое в использовании, надежное для проведения различных денежных операций и экономит время. В связи с этим количество пользователей мобильного кошелька с каждым разом увеличивается.

Последние четыре месяца мы активно работаем с Госкомсвязи, и уже в MegaPay внедрены порядка 20 госуслуг и сервисов. И это на сегодняшний день наибольшее количество внедренных услуг в электронном виде через подобное мобильное приложение.

До конца года планируется реализовать порядка 100 госуслуг в мобильное приложение, а после нового года еще 80.

Еще в августе мы первыми среди мобильных операторов страны реализовали в MegaPay возможность уплатить обязательный автоналог в электронном формате. Если раньше этот процесс занимал достаточно много времени, то теперь посчитать налог, оплатить и получить чек стало возможным всего за несколько минут. В течение месяца этой цифровой услугой воспользовались 200 тысяч автоводителей. Это говорит о высоком спросе наших граждан на подобные цифровые возможности и, конечно, об их доверии таким платежным инструментам. Каждый кыргызстанец может оценить удобство приложения MegaPay и экономить свое время, силы, нервы и в то же время минимизировать бюрократию в своей жизни.

— Ровно год, как вы являетесь руководителем одной из крупнейших компаний страны. Какие планы на будущее?

— Компания MegaCom обозначила новый акцент в стратегии своего развития. Помимо того, что мы продолжим внедрять инновационные тарифы и услуги, развивать техническую инфраструктуру и сеть продаж и обслуживания, мы берем курс по реализации проектов из других сфер жизни. Например, в ближайшее время мы создадим мобильный банкинг, когда можно оформлять кредит, открывать депозит, переводить денежные средства, получать квитанции через SMS и тут же его оплачивать с помощью своего смартфона. Много других планов по запуску, так скажем, непрофильных проектов, типа туризма, такси и так далее.

Мы видим себя не просто сотовой компанией, а крупнейшим холдингом. Я считаю, что у компании огромный потенциал, который нужно использовать во благо наших абонентов. Акылбек Жамангулов

Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сделать жизнь кыргызстанцев максимально удобной и оперативной.