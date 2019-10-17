Автобусы на природном газе сэкономили 20 миллионов сомов городского бюджета

В Бишкеке успешно функционируют 100 автобусов, использующих компримированный природный газ (КПГ) вместо дизельного топлива. Транспорт на данном виде топлива закупила мэрия в начале года с целью экономии и заботы об экологии города.

«Вопросы оптимизации расходов и сохранения экологии всегда стоят на повестке в муниципалитете. Опыт показал, что использование компримированного природного газа (метана) дает серьезную экономию — более 50 процентов — и существенно сокращает выбросы выхлопных газов, что положительно отражается на экологии», — отметил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Столица страны рассчитана на 40 тысяч автомобилей, тогда как фактически в городе их зарегистрировано 400 тысяч.

Девяносто процентов загрязнения окружающей среды в Бишкеке приходится на транспортные средства. В 2018 году выбросы в атмосферу только транспортными средствами составили по республике 180 тысяч тонн.

Благодаря использованию природного газа выбросы значительно снижаются: в восемь раз по оксиду углерода, в два раза по оксидам азота, в три раза по оксидам углеводорода, в девять раз по задымленности. Важной особенностью является и полное отсутствие сажи в метане.

В рамках деятельности ОсОО «Газпром Кыргызстан» активно ведет масштабную работу по обеспечению бесперебойными поставками экологически чистого вида топлива, газификации новых районов, возводит современные автомобильные газозаправочные станции.

Использование природного газа в качестве моторного топлива активно развивается.

Большим преимуществом является его стоимость: цена за 1 кубический метр газа равна 19,5 сома, в то время как за 1 литр дизеля составляет 45 сомов.

По сведениям компании «Газпром Кыргызстан», за четыре месяца муниципальные автобусы потребили 945 тысяч кубометров КПГ. Для обеспечения пробега того же расстояния тем же количеством дизельных автобусов понадобилось бы 850 тысяч литров дизельного топлива. Исходя из данных по разнице в стоимости КПГ и дизеля, экономия средств городского бюджета составила примерно 19,8 миллиона сомов за четыре месяца. Если обобщить эти показатели на год, то получается годовая экономия почти в 60 миллионов сомов.

«Цифры говорят сами за себя: использование компримированного природного газа в два раза экономичнее традиционного топлива. И это лишь чистая экономия, финансовая, которую можно посчитать в реальности. При этом важно понимать, что перевод транспортных средств, а в особенности общественного транспорта, на использование природного газа позволяет значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу и сохранить природу. Экономический эффект от снижения вредных выбросов огромен», — подчеркнул советник генерального директора — коммерческий директор «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Успешный опыт реализации проекта, значительное влияние на сохранение экологии города подвигли мэрию к дальнейшей закупке 500 автобусов с одновременной заменой старого муниципального транспорта.

«Совсем недавно мы провели переговоры в Стамбуле с главой крупнейшего турецкого холдинга «Анадолу Групп» Тунджаем Озильханом. Обсудили перспективы сотрудничества по приобретению большеместных автобусов. Мы думаем закупить около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе. Подписали меморандум о намерениях, работа в этом направлении продолжается», — сказал Азиз Суракматов.