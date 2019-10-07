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Бизнес

День города Ош вместе с MegaCom

В минувшие выходные жители и гости южной столицы Кыргызстана отметили День города — 3019-ю годовщину со дня основания. В этом году это праздничное событие поддержала компания MegaCom.

В честь праздника на центральной площади города организовали различные выставки, спортивные соревнования, фестиваль боорсоков, цветов, показательные выступления лучников, сельскохозяйственную ярмарку и многое другое. Всех гостей ждал приятный бонус от компании MegaCom — за каждое пополнение баланса вручались ценные призы. А маленьким детям подарили фирменные шары от мобильного оператора связи.

«Мы рады, что можем отпраздновать День города вместе с нашими абонентами и разделить с ними яркие положительные эмоции. В дальнейшем мы намерены больше оказывать поддержку в организации и проведении совместных проектов, направленных на развитие южной столицы. Желаю горожанам крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть славный Ош растет и процветает!» — поздравил генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов.

Вечером на центральном стадионе организовали концерт с участием звезд эстрады Кыргызстана и Узбекистана, а также дискотеку. После поздравительной речи мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова, в которой он поблагодарил руководство мобильного оператора за поддержку в организации Дня города, в ночное небо взлетели тысячи шаров от MegaCom, даря всем присутствующим праздничное настроение.
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