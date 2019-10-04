MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay

Если вы хотите приобрести автомобиль, то перед покупкой обязательно воспользуйтесь новой функцией Carcheck через мобильное приложение MegaPay, благодаря которой можно легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средство на наличие ареста, залога, штрафов и узнать много другой полезной информации.

Для того чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно ввести госномер автомобиля в разделе «Проверка авто». В ответ предоставляется следующая информация:

госномер;

марка;

модель;

цвет;

год выпуска;

объем двигателя;

расположение руля;

нахождение транспортного средства в аресте/залоге (наличие ареста/залога);

штрафы за нарушения ПДД (наличие, количество и сумма);

история о владельцах за определенный период времени.

Установите на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его в Google Play Market или App Store. Подробная информация на сайте компании megacom.kg.

Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».