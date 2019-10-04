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Бизнес

MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay

Если вы хотите приобрести автомобиль, то перед покупкой обязательно воспользуйтесь новой функцией Carcheck через мобильное приложение MegaPay, благодаря которой можно легко, быстро и абсолютно бесплатно проверить транспортное средство на наличие ареста, залога, штрафов и узнать много другой полезной информации.

Для того чтобы получить расширенный отчет по истории эксплуатации машины, пользователю MegaPay достаточно ввести госномер автомобиля в разделе «Проверка авто». В ответ предоставляется следующая информация:

  • госномер;
  • марка;
  • модель;
  • цвет;
  • год выпуска;
  • объем двигателя;
  • расположение руля;
  • нахождение транспортного средства в аресте/залоге (наличие ареста/залога);
  • штрафы за нарушения ПДД (наличие, количество и сумма);
  • история о владельцах за определенный период времени.

Установите на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его в Google Play Market или App Store. Подробная информация на сайте компании megacom.kg.

Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».
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