Как найти ближайший терминал MegaCom?

Быстро, легко, без очередей и в любое удобное время оплачивайте более 300 услуг с помощью фирменных терминалов MegaCom, в том числе:

коммунальные;

проводной интернет;

обслуживание домофонов;

детские сады;

получение паспорта;

справка о наличии судимости;

штрафы за нарушение ПДД;

налог на недвижимое и движимое имущество;

выдача водительского удостоверения и другое;

пополнение мобильного кошелька MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom без комиссии.

Более 200 фирменных терминалов MegaCom установлены в самых многолюдных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области. И для того, чтобы найти ближайший терминал, понадобится совсем немного времени и усилий. Адреса всех терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании. А также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).