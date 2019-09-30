Как найти ближайший терминал MegaCom?

Быстро, легко, без очередей и в любое удобное время оплачивайте более 300 услуг с помощью фирменных терминалов MegaCom, в том числе:
- коммунальные;
- проводной интернет;
- обслуживание домофонов;
- детские сады;
- получение паспорта;
- справка о наличии судимости;
- штрафы за нарушение ПДД;
- налог на недвижимое и движимое имущество;
- выдача водительского удостоверения и другое;
- пополнение мобильного кошелька MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom без комиссии.
Более 200 фирменных терминалов MegaCom установлены в самых многолюдных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области. И для того, чтобы найти ближайший терминал, понадобится совсем немного времени и усилий. Адреса всех терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании. А также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).