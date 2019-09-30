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Бизнес

Как найти ближайший терминал MegaCom?

Быстро, легко, без очередей и в любое удобное время оплачивайте более 300 услуг с помощью фирменных терминалов MegaCom, в том числе:

  • коммунальные;
  • проводной интернет;
  • обслуживание домофонов;
  • детские сады;
  • получение паспорта;
  • справка о наличии судимости;
  • штрафы за нарушение ПДД;
  • налог на недвижимое и движимое имущество;
  • выдача водительского удостоверения и другое;
  • пополнение мобильного кошелька MegaPay и баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom без комиссии. 

Более 200 фирменных терминалов MegaCom установлены в самых многолюдных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области. И для того, чтобы найти ближайший терминал, понадобится совсем немного времени и усилий. Адреса всех терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте компании. А также в справочнике 2ГИС по ссылкам https://go.2gis.com/ucutj (в Бишкеке) и https://go.2gis.com/yrnou (в Оше).
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