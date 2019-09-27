Бонусы и скидки от MegaStore на «Ночь скидок» в ТЦ Asia Mall

MegaStore присоединяется к мероприятию для всех любителей шопинга «Ночь скидок», которое состоится 28 и 29 сентября 2019 года в одном из крупнейших торговых центров города Asia Mall.

Приходите в эти дни в офис MegaStore и воспользуйтесь скидками на приобретение новых современных смартфонов. Цены будут снижены на следующие модели:

Huawei Y7 за 9 тысяч 990 сомов вместо 10 тысяч 990;

Huawei Y6 за 7 тысяч 990 сомов вместо 8 тысяч 990.

При покупке телефонов любой модели стоимостью от 30 тысяч сомов и выше абоненты получат приятный бонус от мобильного оператора в виде скидки 90 процентов на приобретение номера категории «Платина 30 000», стоимость которого составит всего 3 тысячи сомов.

Подчеркните свою яркую индивидуальность с помощью красивого номера!