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Бизнес

Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин

Забудьте об оплате коммунальных услуг «по старинке», когда нужно обязательно идти в ближайшую кассу, отстаивать длинные очереди и тратить на все это уйму драгоценного времени. Сегодня мы приведем пять веских причин, почему оплата через приложение MegaPay наиболее оптимальна и удобна для идущего в ногу со временем человека.

  • Простота

Легко оплатить за коммунальные услуги может каждый абонент MegaCom. Для этого достаточно установить на свой телефон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store. Понятный интерфейс сервиса позволит любому пользователю максимально быстро разобраться в процессе оплаты. 

  • Комфорт

Не нужно никуда ехать. Совершить платеж через MegaPay можно из любого места и в любое удобное время. Находитесь ли вы дома, на работе или в другой стране в отпуске  удобный платежный инструмент позволит оплачивать коммунальные услуги всего в несколько кликов.

  • Экономия времени

MegaPay сэкономит время на очередях и позволит совершать платежи круглосуточно, исправно работая в праздничные и выходные дни.

  • Отчетность

Все совершенные операции сохраняются в Истории платежей. Квитанции по каждой оплате при желании можно распечатать. Таким образом, вы всегда держите оплату коммунальных услуг под контролем.

  • Безопасность

MegaPay автоматически проверяет корректность введенных данных при оплате коммунальных услуг. В случае ошибки при совершении платежа денежные средства не списываются. Система попросит повторно ввести правильные реквизиты.  

Оплачивайте коммунальные услуги с помощью MegaPay быстро, надежно и комфортно!
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