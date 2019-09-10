Ведущий партнер государства — компания «Газпром Кыргызстан» отмечает 5-летний юбилей. За этот период газовому предприятию страны удалось добиться прогрессивных результатов, сохраняя уверенную позицию лидера и локомотива газовой сферы.

На сегодняшний день от деятельности компании напрямую зависит функционирование социальных объектов страны, крупных предприятий и заводов, тепло и уют каждого дома.

Пять лет динамичного развития «Газпром Кыргызстан» — это не просто юбилейная дата компании, это основная глава в новейшей истории газовой отрасли республики.

В 2014 году подписан ключевой договор о приобретении «Газпромом» 100 процентов доли уставного капитала общества «КыргызгазПром». Тогда же оно было переименовано в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

С этого момента началась напряженная работа по обновлению всей системы, нормативно-методических документов, разработке и внедрению бизнес-процессов, автоматизированных систем.

За время деятельности «Газпрома» на территории Кыргызстана проведена колоссальная работа по строительству и реконструкции газовых мощностей и социальных объектов.

Инвестиции и масштабная газификация

Впервые за 40 лет проведена масштабная реконструкция и строительство 112 километров новой нитки магистрального газопровода «Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы». Реализация проекта позволила в четыре раза повысить пропускную способность газотранспортной системы. Этот проект имеет важное значение не только для Кыргызской Республики, но и для всего центральноазиатского региона.

Завершено строительство 62 километров газопровода-отвода «Бишкек — Кант — Токмок», полностью реконструированы газораспределительные станции «Бишкек-2», «Токмок» и «Сокулук», что повысило надежность и стабильность газоснабжения Чуйской области.

В целях корректного учета между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой завершено строительство межгосударственного замерного узла «Чуй» — теперь учет ведется в режиме реального времени.

Реконструированы и обновлены производственные и административные здания: центральный офис, учебно-производственный центр, промышленные участки в городах Бишкеке, Оше, Токмаке, Кара-Балте, Канте.

Практически полностью обновлена специальная и строительная техника, закуплено новое производственное оборудование.

Были полностью погашены долги ОАО «Кыргызгаз» перед бюджетом и поставщиками газа на сумму свыше $54 миллионов.

Общая сумма вложений ПАО «Газпром» в Кыргызской Республике превысила 26 миллиардов сомов.

Газ в каждый дом

Всего за пять лет построено свыше 700 километров распределительных газопроводов в 27 жилмассивах Бишкека и населенных пунктах Чуйской и Ошской областей. Возможность подключиться к газу получили более 40 тысяч домохозяйств, 100 тысяч жителей республики.

Безопасность и забота об экологии

Для сохранения окружающей среды в рамках деятельности «Газпром Кыргызстан» в республике возводятся современные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Перевод транспортных средств на использование природного газа позволяет значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. На сегодняшний день в стране функционируют четыре АГНКС: в селах Ленинское и Пригородное, в Кара-Балте и Томаке. Объемы реализации компримированного природного газа выросли больше чем в два раза.

Эффективный менеджмент

Создаются новые удобства для абонентов и открываются новые центры обслуживания населения. Внедрен принцип «единого окна», используются самые современные каналы передачи показаний, включая мобильные приложения и сервисы.

За время деятельности в компании полностью автоматизированы основные бизнес-процессы. Внедрение систем коммерческого учета и контроль позволили снизить потери с 18 до 7 процентов.

Профессиональные кадры

Стабильную и надежную работу по бесперебойной поставке природного газа обеспечивают профессиональные кадры «Газпром Кыргызстан».

Один из крупнейших работодателей страны — «Газпром Кыргызстан» на постоянной основе проводит образовательные мероприятия для сотрудников, для поддержания здорового образа жизни и корпоративного духа: спортивные состязания среди сотрудников, турниры, эстафеты, музыкальные и тематические праздники.

Социальная деятельность

Следуя принципам высокой социальной ответственности, «Газпром Кыргызстан» продолжает реализацию социальных проектов.

С приходом «Газпрома» на территории страны построено девять физкультурно-оздоровительных комплексов.

2 сентября открыла двери новая общеобразовательная школа в Бишкеке, построенная по всем международным стандартам качества.

Компания на постоянной основе поддерживает более 450 ветеранов Великой Отечественной войны по всей республике.

Оказана помощь более одной тысячи нуждающихся, в том числе детским домам, медицинским центрам и нуждающимся семьям.

Таким образом, в юбилейную дату компании мы можем уверенно сказать, что «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства, последовательно и успешно реализует стратегию развития, являясь стратегическим партнером государства.

«Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития.