БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты

Уважаемые клиенты, спешим поделиться радостной новостью! Мы продлеваем акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты на 7 процентов! У вас есть отличная возможность осуществить ваши желания и планы уже сейчас с помощью БТА Банка.
С БТА Банком вы можете доступно и легко:
- купить любую бытовую технику;
- приобрести мебель;
- сделать ремонт жилья;
- получить образование;
- поехать в путешествие и многое другое.
Сумма кредита — до 200 000 сомов.
Сумма кредита — до 200 000 сомов.
В чем преимущества потребительских кредитов от БТА Банка?
- БЕЗ первоначального взноса;
- БЕЗ залога;
- БЕЗ поручительства на суммы до 50 000 сомов;
- для клиентов, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, достаточно только паспорта!
Спешите и не упустите возможность получить кредит на выгодных условиях!
Акция действует до 31 октября 2019 года.
Подробнее о потребительских кредитах здесь, или звоните в контакт-центр по телефону +996 (312) 90-50-50.