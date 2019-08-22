БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты

Уважаемые клиенты, спешим поделиться радостной новостью! Мы продлеваем акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты на 7 процентов! У вас есть отличная возможность осуществить ваши желания и планы уже сейчас с помощью БТА Банка.

С БТА Банком вы можете доступно и легко:

купить любую бытовую технику;

приобрести мебель;

сделать ремонт жилья;

получить образование;

поехать в путешествие и многое другое.

Сумма кредита — до 200 000 сомов.

В чем преимущества потребительских кредитов от БТА Банка?

БЕЗ первоначального взноса;

БЕЗ залога;

БЕЗ поручительства на суммы до 50 000 сомов;

для клиентов, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, достаточно только паспорта!

Спешите и не упустите возможность получить кредит на выгодных условиях!

Акция действует до 31 октября 2019 года.

Подробнее о потребительских кредитах здесь, или звоните в контакт-центр по телефону +996 (312) 90-50-50.