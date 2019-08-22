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Бизнес

БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты

Уважаемые клиенты, спешим поделиться радостной новостью! Мы продлеваем акцию по снижению процентных ставок на потребительские кредиты на 7 процентов! У вас есть отличная возможность осуществить ваши желания и планы уже сейчас с помощью БТА Банка.

С БТА Банком вы можете доступно и легко:

  • купить любую бытовую технику;
  • приобрести мебель;
  • сделать ремонт жилья;
  • получить образование;
  • поехать в путешествие и многое другое.

Сумма кредита — до 200 000 сомов.

В чем преимущества потребительских кредитов от БТА Банка?

  • БЕЗ первоначального взноса;
  • БЕЗ залога;
  • БЕЗ поручительства на суммы до 50 000 сомов;
  • для клиентов, участвующих в зарплатном проекте БТА Банка, достаточно только паспорта!

Спешите и не упустите возможность получить кредит на выгодных условиях!

Акция действует до 31 октября 2019 года.

Подробнее о потребительских кредитах здесь, или звоните в контакт-центр по телефону +996 (312) 90-50-50.
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