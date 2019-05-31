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Бизнес

В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств

Простой и комфортный способ проведения платежей за более 70 различных услуг в один клик – это приложение MegaPay, которое заслужило признание и доверие у своих многочисленных пользователей, при этом оно постоянно совершенствуется в целях предоставления абонентам MegaCom больше свободы и возможностей.  

Теперь сервис MegaPay дополнен новой и удобной функцией обналичивания денежных средств с мобильного кошелька путем перевода на платежную карту «Элкарт».

Чтобы воспользоваться этим нововведением, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение MegaPay, скачав его из Google Play Market или App Store. Затем перейти в раздел «Банковские услуги», выбрать пункт «Элкарт», ввести номер платежной карты и указать сумму перевода. Платеж поступит моментально, а комиссия при пополнении карты составит всего один процент от суммы. Далее обналичить денежные средства можно в любом банкомате.

Подробная информация на сайте компании megacom.kg.
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