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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»

Для обеспечения надежного и безопасного функционирования систем газоснабжения Иссык-Атинского и Чуйского районов начаты строительно-монтажные работы газопровода-отвода «Бишкек — Кант — Токмок» и ГРС «Токмок».

«Газпром Кыргызстан» приступил к реализации масштабного проекта — реконструкции газопровода-отвода «Бишкек — Кант — Токмок» и ГРС «Токмок» в 2018 году. Для выполнения комплекса строительно-монтажных работ применяется специализированная техника и новейшее оборудование, задействовано более 300 человек.

На сегодняшний день уже завершены сварочно-монтажные работы по линейной части общей протяженностью 61,8 километра. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец третьего квартала 2019 года», — отметил начальник службы организации реконструкции и строительства основных фондов «Газпром Кыргызстан» Рустам Мухамадеев.

Благодаря строительству газопровода-отвода бесперебойной подачей природного газа будут обеспечены жители Иссык-Атинского и Чуйского районов Чуйской области и промышленные предприятия Канта и Токмака.
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Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»
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