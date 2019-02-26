4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области

Масштабный проект ООО «НУР Телеком» по увеличению покрытия сети 4G LTE и повышению скорости передачи данных по всей стране продолжает набирать обороты.

Мобильный оператор О! укрепил существующую сеть 4G LTE в Нарынской области, обеспечив более 100 тысяч абонентов 32 населенных пунктов надежной связью и доступом в интернет на высоких скоростях. Как итог снижена нагрузка на существующие базовые станции и улучшен прием сигнала.

4G для наших абонентов уже такая же необходимость, как голосовая связь — в 2018 году число пользователей мобильного интернета в регионе увеличилось многократно. Чтобы всем хватало места и скорости в сети, мы расширяем и ускоряем сеть 4G LTE постоянно. Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко

Населенные пункты, где проведены работы по наладке нового оборудования:

Ак-Тал, Кош-Дебе, Ак-Джар, Ак-Моюн, Ак-Муз, имени Калинина, Ача-Каинды, Баш-Каинды, Казыбек, Кара-Суу, Первомайское, Джаны-Арык, Кызарт, Байзак, Ак-Татыр, Беш-Терек, Мантыш, Кызыл-Дебе, Тендик, Кара-Кюнгей, Кум-Дебе, Кара-Тоо, Арсы, Ден-Алыш, Комсомол, Кок-Джар, Чолпон, Эмгекчил, имени Куйбышева, Куланак, Учкун.

Мобильный оператор О! приближает максимальную отметку покрытия 4G LTE-сети по всей республике, что обеспечивает компании лидерство по охвату и емкости сети 4G в Кыргызстане. Сегодня доступ к современному скоростному стандарту имеют уже более 81 процента всех жителей страны.