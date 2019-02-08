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Бизнес

Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля

Дарите любимым лучшее!

Крупнейшая сеть мобильных товаров и официальный представитель мировых брендов O!Store подготовила для вас подборку смартфонов, которые сейчас на пике популярности.

Творческим натурам и любителям выделиться подойдут яркие, броские модели с эффектными переливами в красном, синем и золотом цветах. Более выдержанные натуры найдут себе по душе дизайн в черном цвете. Кликайте на любой смартфон и смотрите видеообзоры на сайте ostore.kg.

АКЦИЯ! Honor 8X

АКЦИЯ! Honor 8X — эффектный недорогой смартфон со всеми современными фишками: большой дисплей, две камеры, которые «умеют» размывать фон, емкий аккумулятор и много памяти. Есть разблокировка по лицу. Большой экран и аппаратное обеспечение делают смартфон идеальным для работы, игр и просмотра фильмов. Доступен по акции в рассрочку без процентов и переплат всего от 95 сомов в день.

Samsung Galaxy A6+

Samsung Galaxy A6+ — смартфон в металлическом корпусе с вытянутым Super AMOLED-экраном не оставит равнодушными тех, кто любит делать креативные автопортреты с художественными эффектами и стикерами. Кроме 24-МП фронтальной камеры со вспышкой, стоит отметить и качественный звук Dolby Atmos. Доступен в кредит от 50 сомов в день.

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite — хорошо сбалансированный смартфон и просто бестселлер зимнего сезона. Яркий современный дизайн, производительная «начинка», превосходная камера и, что очень важно, вполне доступная цена. Решите взять в кредит? Он ваш всего от 55 сомов в день.

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1 — этот смартфон обеспечит вам экстремальную скорость работы за разумные деньги. Мощный, долгоиграющий смартфон с отличным экраном, который потянет даже самые «тяжелые» игры. Смартфон с топовым программным «железом» доступен в кредит от 77 сомов в день.

iPhone XS

iPhone XS можно назвать самым производительным iPhone с самым прочным стеклом, который не страшно даже уронить в бассейн! Он имеет усиленную влагозащиту. Ваша половинка давно мечтает об iPhone? O!Store поможет воплотить мечту в реальность — этот роскошный смартфон можно взять в кредит всего за 234 сома в день.

Приходите в магазины O!Store по всему Кыргызстану или заказывайте по телефону 0705007000 с доставкой на дом. Для оформления кредита или рассрочки вам понадобятся паспорт и справка о зарплате. Подробнее о том, как взять смартфон в кредит, — на сайте ostore.kg.
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