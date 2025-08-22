16:35
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Бизнес

Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor

Август уже на финише, а это значит — самое время подумать о смартфоне для вашего ребенка к новому учебному году. Смартфон давно стал незаменимым помощником для школьников и студентов: от учебных приложений и онлайн-уроков до конспектов, фото с занятий и быстрых звонков родителям. И сейчас в O!Store есть шанс взять Honor выгоднее, чем когда-либо.

Только до 31 августа при покупке моделей Honor X5b, X6b, X7c, X8c или X9c вы получаете 1500 сомов кешбэка на связь и интернет от О! А вместе с этим фирменные подарки: чайник или термос на выбор, а к некоторым смартфонам — крутой рюкзак.

Смартфоны Honor ценят за большой экран, мощные батареи от 5000 до 6600 мАч, прочный корпус и стабильную работу. Такой смартфон выдержит и плотный учебный день, и десятки чатов, и вечерние развлечения без постоянной охоты за зарядкой.

Все устройства в O!Store официально зарегистрированы и работают в сетях Кыргызстана. А чтобы подготовка к учебе не ударила по бюджету, покупку можно оформить в рассрочку до 12 месяцев — без первого взноса и переплат.

Закажите новый смартфон прямо сейчас в приложении «Мой О!» с бесплатной доставкой по Бишкеку или приходите в любой O!Store.

Но времени все меньше: акция закончится уже 31 августа 2025 года. Успейте выбрать Honor для себя или для ребенка — и начните учебный год с надежного и выгодного обновления.

***

Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О! Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016 года. Подробнее на сайте o.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБКР № 044 от 17.09.2024 года. Подробнее на сайте obank.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/340522/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
6 причин для покупки нового смартфона в магазинах O!Store
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
Более 100 000 пользователей социальных сетей выбирают О!
С мобильным оператором О! деньги возвращаются!
О!TV лидирует в рейтинге бесплатных приложений
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras В Кыргызстане появится первый национальный автомобиль Muras
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
KICB приглашает студентов принять участие в&nbsp;конкурсе на&nbsp;стипендию Кванг Янг Чой KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Бизнес
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
22 августа, пятница
16:20
В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним...
16:10
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном
16:00
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
16:00
Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
15:31
Член ОПГ Чынгыза Джумагулова с приятелями задержан по подозрению в мошенничестве