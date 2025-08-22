Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor

Август уже на финише, а это значит — самое время подумать о смартфоне для вашего ребенка к новому учебному году. Смартфон давно стал незаменимым помощником для школьников и студентов: от учебных приложений и онлайн-уроков до конспектов, фото с занятий и быстрых звонков родителям. И сейчас в O!Store есть шанс взять Honor выгоднее, чем когда-либо.

Только до 31 августа при покупке моделей Honor X5b, X6b, X7c, X8c или X9c вы получаете 1500 сомов кешбэка на связь и интернет от О! А вместе с этим фирменные подарки: чайник или термос на выбор, а к некоторым смартфонам — крутой рюкзак.

Смартфоны Honor ценят за большой экран, мощные батареи от 5000 до 6600 мАч, прочный корпус и стабильную работу. Такой смартфон выдержит и плотный учебный день, и десятки чатов, и вечерние развлечения без постоянной охоты за зарядкой.

Все устройства в O!Store официально зарегистрированы и работают в сетях Кыргызстана. А чтобы подготовка к учебе не ударила по бюджету, покупку можно оформить в рассрочку до 12 месяцев — без первого взноса и переплат.

Закажите новый смартфон прямо сейчас в приложении «Мой О!» с бесплатной доставкой по Бишкеку или приходите в любой O!Store.

Но времени все меньше: акция закончится уже 31 августа 2025 года. Успейте выбрать Honor для себя или для ребенка — и начните учебный год с надежного и выгодного обновления.

***

Количество устройств ограничено. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О! Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016 года. Подробнее на сайте o.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБКР № 044 от 17.09.2024 года. Подробнее на сайте obank.kg.