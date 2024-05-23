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Бизнес

Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store

Сеть магазинов O!Store дарит надежную защиту вашим новым смартфонам.

При покупке акционных устройств брендов Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix, Tecno, Vivo вы получаете чехол + стекло для него в ПОДАРОК!

Преимущества покупки смартфонов в O!Store:

  • возможность рассрочки без первоначального взноса и переплаты;

  • бесплатная доставка по Бишкеку;

  • подарок +20 ГБ скоростного интернета при заказе онлайн на сайте ostore.kg;

  • гарантия производителя.

Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию по телефону 0705007000, адреса всех магазинов на сайте ostore.kg.

***
Количество смартфонов и подарков по акции ограничено. Акция действует во всех магазинах O!Store с 20 мая до 30 июня включительно. В подарок покупатель может выбрать комплект стоимостью до 700 сомов, а в случае превышения этой суммы доплатить разницу. Товар сертифицирован.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294808/
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