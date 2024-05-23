Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store

Сеть магазинов O!Store дарит надежную защиту вашим новым смартфонам.
При покупке акционных устройств брендов Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix, Tecno, Vivo вы получаете чехол + стекло для него в ПОДАРОК!
Преимущества покупки смартфонов в O!Store:
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возможность рассрочки без первоначального взноса и переплаты;
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бесплатная доставка по Бишкеку;
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подарок +20 ГБ скоростного интернета при заказе онлайн на сайте ostore.kg;
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гарантия производителя.
Спрашивайте наличие интересующей модели и более подробную информацию по телефону 0705007000, адреса всех магазинов на сайте ostore.kg.
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Количество смартфонов и подарков по акции ограничено. Акция действует во всех магазинах O!Store с 20 мая до 30 июня включительно. В подарок покупатель может выбрать комплект стоимостью до 700 сомов, а в случае превышения этой суммы доплатить разницу. Товар сертифицирован.
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