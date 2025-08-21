17:03
Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!

Новый учебный год — это всегда новые расходы. Но есть способ сэкономить: подключить тариф «Семья Премиум» от О! со скидкой — всего за 1490 сомов на 30 дней вместо 1990. За три месяца вы сэкономите целых 1500 сомов, а значит — больше средств останется на подготовку к школе или университету.

«Семья Премиум» — это мобильная связь, интернет и телевидение в одном пакете. Никаких баталий за пульт телевизора, никто не дергает вас, потому что у него вдруг закончился интернет. Одной подпиской можно объединить три номера, оплачивая все с одного. При необходимости количество участников тарифа легко увеличить.

Что входит в тариф:

  • каждому — безлимитный интернет в смартфоне, бесплатная раздача Wi-Fi, 100 минут на другие мобильные сети Кыргызстана, безлимитные звонки и SMS в сети О!;
  • дома — стабильный проводной интернет до 500 Мбит/с;
  • мощный гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставка бесплатно;
  • более 220 ТВ-каналов и доступ сразу к 5 онлайн-кинотеатрам — от кыргызских фильмов до мировых хитов.

Подключить тариф можно в приложении «Мой О!» или в любом O!Store. Там же стоит проверить доступность интернета Saima по вашему адресу.

Действие акции ограничено — с 02.07.2025 до 31.08.2025. Скидка предоставляется в течение 100 дней с момента подключения тарифа. Подробнее — на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР № 16-0062-КР, 16-0063-КР от 06.12.2016 года.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003 года.
