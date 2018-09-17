Горожане недовольны, что в Бишкеке при ремонте дорог тротуары остаются разбитыми

Горожане недовольны, что в Бишкеке после ремонта дорог остаются разбитыми тротуары. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Оксана Безбородова.

«Почему если меняют дорожное покрытие, то ломают тротуары и заезды во дворы, а потом их должны делать жители? Если заезды во дворы мы сами залили, то кто восстановит разбитые после ремонта улиц тротуары? В УКС мэрии Бишкека ответили, что тротуары в программу восстановления дорог не входят. Речь о последствиях реконструкции дороги по улице Садырбаева (Баха)», — пояснила Оксана Безбородова.

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