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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Опасно. Бишкекчане просят водителей не оставлять машины на пешеходных переходах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители оставляют свои авто на или возле разметки пешеходного перехода. Мало того что они мешают, так еще это очень опасно — не видно ни машин, ни идущих людей.

«Водителю этого автомобиля явно плевать на пешеходов. Главное — лишь бы где-нибудь припарковаться», — написал автор фото, сделанного в 7-м микрорайоне.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Машины на разметке

В районе улиц Фрунзе и Исанова припарковались на зебре. По словам очевидца, владелец авто на замечание не реагировал и чуть не наехал на пешехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Машины на разметке

Владелец этого авто также оставил свою машину на разметке, закрыв дорогу пешеходам.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Машины на разметке

На улице Суеркулова машина стояла на зебре. «На просьбу убрать машину женщина начала угрожать», — отметил автор видео.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/292386/
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