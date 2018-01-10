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Агент 024

Аллигаторы вмерзли в лед в водоемах американского штата Северная Каролина

Аллигаторы замерзли вместе с водой в пруду в американском штате Северная Каролина. Видеозапись явления появилась в соцсети Facebook на странице парка Shallotte River Swamp Park.

На кадрах видно, как рептилии замерзли в воде подо льдом, высунув на поверхность только пасти. Отмечается, что пресмыкающиеся живы, поскольку могут регулировать температуру тела в зависимости от условий окружающей среды.

Кроме того, по словам экспертов, аллигаторы инстинктивно знают, когда пруд должен замерзнуть, они высовывают из-под воды ноздри и замирают, позволяя льду сковать их пасти. В таком состоянии рептилии и ждут оттепели, сообщил телеканал «Звезда».

В комментариях под видео пользователи поинтересовались, как отреагируют аллигаторы, если кто-то пройдет рядом с их носом. Специалисты парка ответили, что, скорее всего, никак, поскольку рептилии берегут энергию для поддержания температуры тела.
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