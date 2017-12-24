Мгновения жизни. Фотография-перевертыш и важная чайка

Вот и подоспела очередная порция фотографий от наших читателей, которые вместе с нами решили запечатлеть красоту Кыргызстана.

Выбор становится все сложнее. Но, поверьте, это того стоит: столько красивых мест в нашей стране!

Право открыть сегодня галерею мы отдали обычному, на первый взгляд, снимку Сергея Ромашкина «Юрта из гор». Но обычному лишь на первый взгляд. Сделан он в Боомском ущелье, на трассе Бишкек — Торугарт.

Ну и раз речь зашла о дорогах, то пройти мимо таких фотографий мы никак не можем. Тем более что большинство людей передвигаются по Кыргызстану именно по трассам, которые словно кровеносная система республики.

И отдельно от нашего постоянного читателя Жусупбека Кулматова — и дорога, и ущелье в одном снимке.

Фото Жусупбека Кулматова. Трасса Бишкек — Ош, ущелье Чычкан, пастбище Керимбая, июнь 2014 года

По традиции мы вспоминаем и лето, чтобы зима не казалась такой уж длинной и холодной. И вновь, конечно, нам не обойтись без Иссык-Куля.

Напоследок хотелось бы вспомнить и о том, насколько прекрасна в Кыргызстане осень. А помогла нам в этом Галина Попова с фотографиями из Нижней Ала-Арчи. Просто потрясающее буйство красок!

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