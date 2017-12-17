Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»

Наши читатели активно отреагировали на предложение вместе удивляться красоте Кыргызстана. И вот предлагаем первую подборку из присланных фотографий.

Открытие нашей своеобразной галереи мы решили доверить Жусупбеку Кулматову. Он одним из первых прислал фото в редакцию. К тому же снимок «Суусамырская долина, фото из самолета» достоин стать первым.

Фото Жусупбека Кулматова. Суусамырская долина. Фото из самолета, октябрь 2016 года

Мы и сами не смогли удержаться от того, чтобы не сделать фотографию для нашей подборки. Так и появился «Бишкек в инее».

Фото ИА «24.kg». Бишкек в инее

В продолжение зимней темы фотография из Белогорки от нашего журналиста Анастасии Бенгард.

Фото Анастасии Бенгард. Белогорка, Чуйская область, январь 2016 года

К сожалению, следующий наш автор представился только по имени: Евгений. Но разве нас это остановит, если мы хотим полюбоваться одним из самых живописных ущелий Кыргызстана?

Замерзли? Мы тоже. Поэтому для того, чтобы потеплело на душе, вспомним лето. А какое лето в Кыргызстане без Иссык-Куля? И здесь нам поможет Мирлан Исаков, умудрившийся увидеть пляж «Золотых песков» с высоты птичьего полета.

Фото Мирлана Исакова. Пляж пансионата «Золотые пески», Иссык-Куль

И быстро вспоминаем, как прекрасны вечера на Иссык-Куле. Не знаю, как вам, но на мой взгляд, закаты на нашем озере одни из самых красивых. В чем нас и убеждает фотография К.Колокольчикова.

Фото К.Колокольчикова. Вечер на Иссык-Куле, 2 октября 2013 года

Закончим же мы сегодня наше путешествие Аксыйским районом Джалал-Абадской области. Адилет Дуйшобаев прислал подборку фотографий с летнего джайлоо.

Мы только начали, и, поверьте, есть еще много того, что удивит всех. Тем более здесь только часть из того, что наши читатели прислали в редакцию. Все фотографии и ролики обязательно опубликуем.

Их можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора фотографии или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы будем еженедельно публиковать подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!