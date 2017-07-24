На пляж санатория «Кыргызское взморье» заехал «Мерседес»

На пляж санатория «Кыргызское взморье» заехал водитель «Мерседеса». Об этом сообщает пользователь на Facebook Замир Ибраев.

Как прокомментировали в представительстве санатория, машины не могут заезжать на территорию, а тем более на пляж.

«Возможно, создается впечатление, что это на пляже «Кыргызского взморья», но с левой стороны от нашего пляжа имеется стоянка для автомашин, и вот оттуда въезд открыт. Но это не территория нашего санатория», — заявили ИА «24.kg» в представительстве.

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