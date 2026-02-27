11:15
Экономика

Спорткомплекс за 363 миллиона сомов построят в санатории «Кыргызское взморье»

ОАО «Кыргызалтын» объявило открытый тендер на строительство спортивного комплекса в селе Бостери на базе филиала «Санаторий «Кыргызское взморье».

Запланированная сумма закупки составляет 363,4 миллиона сомов.

Проект предусматривает строительство «под ключ» многофункционального комплекса, где разместят спортзал с борцовским ковром и возможностью трансформации под мини-футбол и баскетбол, большой тренажерный зал, зал для фитнеса, мини-баскетбольную площадку, а также административные и технические помещения.

В комплексе предусмотрены раздевалки, душевые, сауна, санитарные зоны, комнаты для судей и представителей СМИ, медицинский кабинет, зона допинг-контроля и помещение для охраны, конференц-зал, буфет, зона отдыха, методический кабинет, а также склад для хранения оборудования.

В проекте заложена установка электронного табло, системы звукового оповещения, инженерных сетей, вентиляции, отопления и кондиционирования.

К участию приглашаются компании с опытом реализации аналогичных проектов. Заказчик будет осуществлять технический контроль и испытания на всех этапах строительства.
