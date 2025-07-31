Спасатель пансионата и отдыхающие подрались на пляже Чолпон-Аты

На пляже пансионата «Голубой Иссык-Куль» в Чолпон-Ате произошла драка. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют друг друга. У некоторых в руках палки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области 24.kg подтвердили факт драки. 27 июля между спасателем пансионата, местным жителем и отдыхающими произошел конфликт из-за катамарана, который сдавал местный житель. На месте оказались правоохранители, которые вовремя вмешались в конфликт. Обе стороны отказались от претензий друг к другу.