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Происшествия

Спасатель пансионата и отдыхающие подрались на пляже Чолпон-Аты

На пляже пансионата «Голубой Иссык-Куль» в Чолпон-Ате произошла драка. Об этом 24.kg сообщил читатель и прислал видео с места происшествия. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют друг друга. У некоторых в руках палки. 

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области 24.kg подтвердили факт драки. 27 июля между спасателем пансионата, местным жителем и отдыхающими произошел конфликт из-за катамарана, который сдавал местный житель. На месте оказались правоохранители, которые вовремя вмешались в конфликт. Обе стороны отказались от претензий друг к другу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338103/
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