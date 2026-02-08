Бывшую турбазу в городе Ош передадут на баланс мэрии и реконструируют

В Оше начаты работы по передаче бывшей турбазы в муниципальную собственность. Об этом во время утреннего рейдового обхода сообщил мэр города Женишбек Токторбаев.

Он отметил, что техническое состояние объекта «ужасное», и поручил профильным службам подготовить необходимые документы для передачи здания на баланс мэрии с последующим капитальным ремонтом.

В настоящее время объект находится в ведении профсоюзного комитета. По официальным данным, за почти 40 лет здание ни разу не проходило капитального обновления, в результате чего оно оказалось в запущенном и фактически бесхозном состоянии.

Ранее турбаза функционировала как ведомственный объект отдыха. На ее территории располагались жилые корпуса, столовая и вспомогательные помещения. Однако со временем значительная часть инфраструктуры пришла в негодность и не используется по назначению.

После передачи на городской баланс объект планируется полностью обновить и использовать в качестве муниципального санатория. В мэрии отмечают, что в перспективе он станет еще одним социально ориентированным учреждением для жителей южной столицы.