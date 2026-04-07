Агент 024

У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане

Мэрия Бишкека решила установить антирекорд, загромождая центр столицы комками повсеместно. Ежедневно в прогулочных зонах появляются портящие эстетику улиц торговые лотки и фудкорты, сообщают читатели.

«Каждое утро выходишь на работу и натыкаешься на очередной комок. Городские власти в погоне за деньгами совсем забыли про свой же дизайн-код? Обещали придать столице цивилизованный современный облик. Как всегда, на словах одно, в реальности колхоз», — написал один из них.

По словам бишкекчанина, вместо того чтобы убрать комки, которые совсем не уместны в парке, на бульваре Эркиндик, в других скверах их становится все больше и больше.

«Тут много мамочек с колясками, у некоторых по двое-трое детей разного возраста — и малыши, и постарше. Плюс много студентов и школьников, просто решивших погулять людей. Добавьте сумасшедших самокатчиков, курьеров на мопедах, торгашей — ни пройти ни проехать. О каком релаксе можно говорить, если сплошной стресс и угроза безопасности?» — возмутился он и добавил, что очередной комок установили на пересечении бульвара и улицы Токтогула.

Отметим, что муниципалитет отвечает на жалобы избирательно, часть из них просто игнорируется чиновниками. А рейды носят формальный характер, потому что спустя пару часов торговцы возвращаются на аллеи.

Напомним, ранее мэрия анонсировала введение в городе дизайн-кода, обещая «сформировать целостный архитектурно-эстетический облик и улучшить существующую архитектурную среду столицы».

«Проект правил призван вернуть Бишкеку визуальную чистоту, что позволит привлечь на улицы больше пешеходов, создать особую атмосферу городской среды и повысить туристическую привлекательность», — обещали чиновники.

Материалы по теме
На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Четыре месяца после ремонта: на фронтоне Русского драмтеатра отваливаются буквы
Издевательство. Как мэрия Бишкека ответила на жалобы об уничтожении зеленых зон
Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке
Тазики вместо урн. «Тазалык» оперативно заменил «креатив»
Креатив от «Тазалыка». В Бишкеке вместо урн ставят старые тазики и ведра
Реконструкция? В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заполонили уродливые комки
В Бишкеке завершают реконструкцию фонтанов в Театральном сквере
Бишкекчане в гневе: на бульваре Эркиндик пронумеровали практически все деревья
В Бишкеке за памятником Курманджан датке исчезли все клены: что ответила мэрия
