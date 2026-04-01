Издевательство. Как мэрия Бишкека ответила на жалобы об уничтожении зеленых зон

Мэрия Бишкека отреагировала на жалобы жителей не просто формальным решением, а еще большим вредительством для парковых зон. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, бульвар Эркиндик утыкали комками, которые устанавливают прямо на газон. Отметим, ранее другие горожане также сообщали о возвращении торговых точек на аллеи, хотя муниципалитет в прошлом заверял, что парки не место для торговцев.





«Рейды они проводят, проблемы якобы устраняют. Но это иначе, как издевательством, не назовешь. Вместо того чтобы убрать эти страшные комки, восстановить травяной покров, чиновники заставили торговцев ...постелить имитационные полотна. В мэрии не знают, что эта синтетика на жаре выделяет вредные вещества? Нашим детям дышать этим», — возмутилась женщина.

Ранее горожане жаловались на стихийную торговлю на бульваре Эркиндик, указывая, что она портит облик столицы и мешает пешеходам. Несмотря на многочисленные жалобы, комки по-прежнему уродуют бульвар.

