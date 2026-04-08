Монумент «Эл куту» в Бишкеке пришел в упадок и требует реконструкции

В Бишкеке около Аллеи молодежи в районе филармонии расположен скульптурный объект, посвященный выдающимся деятелям культуры и искусства, — «Эл куту» («Народное достояние»). Монумент находится в крайне удручающем состоянии и требует реконструкции. Об этом 24.kg рассказали горожане.

Памятник, созданный выдающимся кыргызским скульптором Тургунбаем Садыковым и подаренный городу в 1995 году, задумывался как символ исторического и культурного наследия народа.





Сегодня монумент находится в запущенном состоянии. Фигуры деятелей утрачены. По разным данным, часть элементов похищена, а часть демонтирована.

Фото 24.kg.

В результате памятник фактически лишился своей художественной и исторической целостности. Поверхности загрязнены, отдельные элементы разрушены и утрачены, надписи осыпаются.

По словам бишкекчан, объект давно требует внимания, но долгие годы вопрос его восстановления не решается.

