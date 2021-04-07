12:29
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Власть

Садыр Жапаров почтил память погибших во время апрельских событий 2010 года

Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, почтил память погибших героев Апрельской народной революции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит», приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, и. о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Они возложили цветы к мемориалам памяти погибших в 1916-м, жертв политических репрессий 1937-1938 годов, героев Апрельской народной революции 2010-го и могиле писателя Чингиза Айтматова, прочитали поминальную молитву.

Затем на центральной площади Ала-Тоо состоялось возложение цветов к монументу памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189083/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Уроки апрельских событий 2010-го назвал Садыр Жапаров. Обращение президента
Садыра Жапарова пригласили посетить Иран
Садыр Жапаров обещает спортсменам создать все условия для развития
Садыр Жапаров и спикер парламента Кореи обсудили сотрудничество
Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами, проживающими в Алайском районе
Строительство промзоны в Баткене. Садыр Жапаров ознакомился с проектом
CASA-1000. Началось строительство опоры высоковольтной линии электропередачи
Командно-штабные учения «Безопасность-2021» в Баткенской области завершились
Более 200 сотрудников Вооруженных сил города Ош в этом году получат жилье
Садыр Жапаров: Деструктивные силы усугубляют ситуацию в ущерб интересам страны
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
Бизнес
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
&laquo;KICB Банк&raquo; с&nbsp;партнерами посадили более 14&nbsp;тысяч саженцев «KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев
MegaCom приглашает на&nbsp;традиционный велопробег в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на традиционный велопробег в городе Ош
7 апреля, среда
12:20
Езда по встречке. В Бишкеке водители маршруток вновь нарушают ПДД Езда по встречке. В Бишкеке водители маршруток вновь на...
12:14
Садыр Жапаров почтил память погибших во время апрельских событий 2010 года
12:08
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
12:00
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 313 человек, 147 — в тяжелом состоянии
12:00
События 7 апреля спустя одиннадцать лет. Истории жертв