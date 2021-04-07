Садыр Жапаров почтил память погибших во время апрельских событий 2010 года

Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, почтил память погибших героев Апрельской народной революции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит», приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, и. о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Они возложили цветы к мемориалам памяти погибших в 1916-м, жертв политических репрессий 1937-1938 годов, героев Апрельской народной революции 2010-го и могиле писателя Чингиза Айтматова, прочитали поминальную молитву.

Затем на центральной площади Ала-Тоо состоялось возложение цветов к монументу памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010-го.