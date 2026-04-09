В центре Бишкека убрали заграждения, и тротуар снова заняли машины

В Бишкеке на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Чуй, недалеко от Филармонии и напротив офисного здания, с тротуара сместили бетонные заграждения.

Ранее тяжелые блоки установили, чтобы предотвратить парковку автомобилей на пешеходной зоне. Но, по словам горожан, неизвестные сдвинули их в сторону, после чего машины вновь начали занимать пространство — теперь парковка осуществляется в два ряда.

«Непонятно, как такие тяжелые блоки можно было передвинуть?» — недоумевают бишкекчане.

Они отмечают, что речь идет о прогулочной зоне, примыкающей к Аллее молодежи, где часто гуляют семьи с детьми и родители с колясками.

Бишкекчане просят муниципальные службы вернуть заграждения на место, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

