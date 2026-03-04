В городе Манасе за 11,6 миллиона сомов хотят построить монумент в парке «Достук»

Муниципалитет города Манаса объявил тендер на строительство и реконструкцию аллеи «Данк» в парке «Достук». Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и благоустройства при мэрии города.

Общая планируемая сумма проекта составляет 11 миллионов 618 тысяч 800 сомов.

В рамках лота предусмотрены изготовление скульптуры и выполнение строительных работ по созданию объекта, относящегося к категории строительства исторических памятников и мемориалов.

Речь идет о возведении монумента в составе аллеи «Данк», а также о сопутствующем благоустройстве территории. Работы должны быть выполнены в течение 45 дней после заключения договора.

Аванс по контракту не предусмотрен. Оплата в размере 100 процентов будет произведена после приемки объекта, ориентировочно до 30 августа 2026 года. За просрочку выполнения предусмотрены штрафные санкции.