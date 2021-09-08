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Общество

Исчезнувшие барсы у въезда в Нарын. Вместо них установили арку

У въезда в Нарын установили арку. Об этом 24.kg сообщил мэр города Самарбек Болотбеков.

Ранее кыргызстанка поинтересовалась, куда исчез монумент с барсами у въезда в Нарын.

«В 2019 году памятники барсов демонтировали. На их месте при финансировании местного мецената начали строительство современной арки. 17 сентября горожане будут отмечать день Нарына. В этот день планируем открыть арку», — рассказал градоначальник.

Самарбека Болотбекова
Фото Самарбека Болотбекова . Арка у въезда в Нарын

Самарбек Болотбеков отметил, что есть пять въездов в город. Мэр подчеркнул, что муниципалитет будет украшать их разными монументами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206339/
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