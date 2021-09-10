Не нравится местным жителям. Статую за $26 миллионов в Китае решили перенести

Статую за $26 миллионов в Китае решили перенести, потому что она не нравится местным жителям. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, в 2016 году китайская государственная компания установила статую легендарного военачальника Гуань Юя высотой 58 метров в городе Цзиньчжоу. Однако после неоднократных жалоб центральное правительство распорядилось перенести монумент.

После возведения его даже хотели внести в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую бронзовую статую генерала в мире. Однако жители и правительство раскритиковали проект — на их взгляд, монумент некрасивый.

Местные жители разочаровались после того, как увидели конечный результат. Они считают, что статуя уничтожила аутентичную культуру и характер Цзинчжоу как исторического города, а строительство назвали расточительным и тщеславным.

Поэтому центральное правительство распорядилось перенести монумент на новое место в восьми километрах от города. На ее перенос потребуется еще $20 миллионов.