Водопровод за 75,3 миллиона сомов построят в селе Сары-Могол

Водопровод построят в селе Сары-Могол. Управление капитального строительства объектов питьевого водоснабжения объявило соответствующий тендер, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что проект предусматривает строительство водопроводной системы в селе Сары-Могол Ошской области.

Запланированная сумма контракта составляет 75,3 миллиона сомов. Объект расположен в Памир-Алайском айыльном аймаке Алайского района.

Заявки принимаются до 5 января 2026 года.

Конкурс проходит в формате неограниченного участия двухпакетным способом. Компании должны внести гарантийное обеспечение предложения в размере 2 процентов от заявленной стоимости.

Новый объект обеспечит жителей отдаленного высокогорного села стабильным доступом к питьевой воде.