14:42
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Агент 024

Владельцы около 500 участков в Бишкеке просят помочь с их узакониванием

Фото читателей

Жители новостроек «Арча-Бешик» и «Мурас-Ордо» в Бишкеке обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь решить проблему с узакониванием земельных участков. Об этом 24.kg рассказал активист Мирбек Осмонов.

По его словам, в 2005 году решением Ленинской районной администрации № 266 им выделили земельные участки, а в 2008-м выдали государственные акты на право частной собственности. Но в 2012–2013 годах постановление признали недействительным по итогам проверок Генеральной прокуратуры и судебных решений. Участки оказались под арестом.

С тех пор, отмечают жители, они не могут оформить землю более 17 лет, хотя на участках построили дома. Владельцы оплачивают земельный налог и другие обязательные платежи.

По данным жителей, только по улице Чортекова в «Арча-Бешике» 17 домов не могут оформить участки. Всего в Бишкеке около 500 участков, выданных по постановлению № 266.

В связи с этим жители просят рассмотреть их ситуацию в рамках земельной амнистии и принять решение с учетом того, что на этих территориях много лет проживают семьи.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/365463/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара
В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды
В некоторых жилмассивах 5 марта 2026 года не будет воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 3 марта не будет холодной воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 26 февраля отключат воду
В двух жилмассивах Бишкека отключат холодную воду
В одном из жилмассивов Бишкека не будет воды
В Бишкеке найдена пропавшая 12-летняя школьница
Депутат пригрозил чиновникам за игнорирование проблем жилмассива «Ак-Жар»
В части Бишкека 29 декабря временно отключат холодную воду
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;приложении &laquo;Тундук&raquo; у&nbsp;части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления В приложении «Тундук» у части кыргызстанцев уменьшились пенсионные накопления
Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в&nbsp;&laquo;Тундуке&raquo; Соцфонд объяснил возможное уменьшение пенсионных накоплений в «Тундуке»
Жители микрорайона &laquo;Аламедин-1&raquo; в&nbsp;Бишкеке выступают против сноса стоянки Жители микрорайона «Аламедин-1» в Бишкеке выступают против сноса стоянки
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
14:42
Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начала переговоров с США Атака на Иран. Тегеран озвучил три требования для начал...
14:37
Жизнь после пенсии: как в Бишкеке создают пространство для активного долголетия
14:35
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
14:26
Избегать мест стихийной торговли, чтобы исключить отравления, советуют медики
14:25
Брилянтта, Врачкуль, Адмирал, Июльбек. Как еще назвали детей в КР — ГУ «Кызмат»