Владельцы около 500 участков в Бишкеке просят помочь с их узакониванием

Жители новостроек «Арча-Бешик» и «Мурас-Ордо» в Бишкеке обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь решить проблему с узакониванием земельных участков. Об этом 24.kg рассказал активист Мирбек Осмонов.

По его словам, в 2005 году решением Ленинской районной администрации № 266 им выделили земельные участки, а в 2008-м выдали государственные акты на право частной собственности. Но в 2012–2013 годах постановление признали недействительным по итогам проверок Генеральной прокуратуры и судебных решений. Участки оказались под арестом.

С тех пор, отмечают жители, они не могут оформить землю более 17 лет, хотя на участках построили дома. Владельцы оплачивают земельный налог и другие обязательные платежи.

По данным жителей, только по улице Чортекова в «Арча-Бешике» 17 домов не могут оформить участки. Всего в Бишкеке около 500 участков, выданных по постановлению № 266.

В связи с этим жители просят рассмотреть их ситуацию в рамках земельной амнистии и принять решение с учетом того, что на этих территориях много лет проживают семьи.

