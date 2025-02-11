Швейцария поддержит текстильную индустрию Кыргызстана

Швейцария запустила программу поддержки текстильной индустрии в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в КР.

Для предпринимателей в текстильной отрасли 10 февраля стартовала акселерационная программа Textileration при поддержке Швейцарии, в которой приняли участие 22 компании из 170 поданных заявок.

Программа открывает для участников:

доступ к интенсивному обучению;

персональному наставничеству;

инструментам для выхода на новые рынки;

работу с отраслевыми экспертами;

совершенствование бизнес-моделей;

изучение новых каналов сбыта, позволяющих повысить качество продукции и укрепить конкурентоспособность на международных рынках.

Как отмечается, текстильная индустрия — один из ключевых секторов экономики Кыргызстана, который вносит значительный вклад в экспорт и создание рабочих мест. Это делает данную отрасль важной для социально-экономического развития страны.

«Поддержка текстильного бизнеса — это инвестиция в устойчивое развитие государства. Мы рады видеть столь высокий интерес к программе и уверены, что акселератор поможет предпринимателям открыть новые возможности, повысить эффективность производства и выйти на международные рынки», — отметил глава отдела экономического развития и госуправления посольства Швейцарии в КР Рено Вюнье.

Руководитель программ акселерации и технической поддержки Айжан Алишерова добавила, что данная инициатива позволит создать новые локальные бренды.

«Textileration — не просто акселерационная программа, а полноценная экосистема поддержки. Мы стремимся помочь швейным предприятиям не только освоить современные технологии, но и создать сильные бренды, способные привлекать новых клиентов и партнеров. Большой интерес со стороны бизнеса доказывает, что текстильная индустрия КР готова к инновациям и росту», — подчеркнула она.