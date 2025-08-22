16:21
Садыр Жапаров рассказал о совместных проектах, реализуемых с Казахстаном

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал о проектах, реализуемых совместно с правительством соседнего государства.

Он отметил, что провел содержательные и результативные переговоры с казахским лидером и напомнил, что под председательством КР состоялось седьмое заседание Высшего межгосударственного совета, в рамках которого заслушали отчеты соответствующих ведомств о реализации ранее достигнутых договоренностей и определили новые направления активного развития сотрудничества.

По словам Садыра Жапарова, особое внимание уделили таким совместным проектам, как:

  • строительство индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской границе;
  • создание оптово-распределительного центра в Алматинской области для хранения сельскохозяйственной продукции;
  • строительство автомобильной дороги Алматы — Иссык-Куль.

«Мы обсудили вопросы увеличения объема торговли, расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса. Рассмотрели ход реализации дорожной карты по модернизации пунктов пропуска на кыргызско-казахской государственной границе. С этой целью был подписан протокол о внесении изменений в соглашение 2003 года о пунктах пропуска. Мы верим, что успешная реализация этих инициатив позволит довести товарооборот до $3 миллиардов к 2030 году», — сказал президент.

Кроме того, глава государства рассказал, что стороны обменялись мнениями по ключевым проектам в сфере транспорта и коммуникаций, а также по вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов региона. Отдельное внимание уделено укреплению культурных, образовательных и научных связей. Договорились регулярно проводить дни культуры, совместные концерты и фестивали, расширять взаимодействие в сфере образования и спорта.

«Недавнее участие казахстанских артистов в международном музыкальном фестивале «Мейкин Азия» внесло значительный вклад в развитие культурных связей и оставило приятные впечатления у зрителей. Кроме того, в Бишкеке успешно прошли Дни казахского кино и Третий молодежный форум с участием талантливой молодежи обеих стран. В Ошском государственном университете открыли филиал Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Эти мероприятия укрепляют дружбу и единство наших народов, а также многоплановое сотрудничество между государствами», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он отметил, что их взгляды с Касым-Жомартом Токаевым совпадают по многим ключевым вопросам, они поддерживают инициативы друг друга и выразили готовность продолжать совместные усилия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе.

В заключение Садыр Жапаров отметил, что они с казахским коллегой достигли договоренности о дальнейшем укреплении кыргызско-казахского единства.
