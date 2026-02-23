12:55
Агент 024

Бишкекчане жалуются на отсутствие квитанций за коммунальные услуги. Ответ мэрии

Жители Бишкека пожаловались на задержки доставки квитанций за январь 2026 года. По их словам, на некоторые улицы объединенные счета об оплате принесли позже обычного срока или не принесли совсем.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что изготовление и доставка квитанций за коммунальные услуги осуществляются со стороны ОсОО «Тезтап».

Как сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекгорлифт», между ним и ОсОО «Тезтап» заключен договор об оказании услуг по изготовлению и доставке до адресатов счетов-извещений за обслуживание лифтов. Подрядчик распечатывает и доставляет квитанции абонентам. Со стороны МП «Бишкекгорлифт» претензий к ОсОО «Тезтап» нет.

По информации МП «Бишкекводоканал», изготовление и доставку объединенных квитанций также  осуществляет подрядная организация ОсОО «Тезтап» («Мой Дом») в рамках договора № 12-108/25 от 30 октября 2025 года. Сейчас формирование и разнос квитанций производят по утвержденному графику. Вместе с тем по отдельным адресам зафиксированы задержки доставки, в том числе:

  • улица Медерова;
  • улица Ала-Тоо;
  • переулок Тунгузский;
  • переулок Магнитогорский (отмечены случаи недоставки в течение двух месяцев);
  • жилмассив «Кара-Жыгач» (разнос осуществлен частично);
  • улица Куйручук;
  • улица Кок-Жайык, дом 109;
  • улица Конорчок;
  • переулок Конорчок, дом 39;
  • улица Кулмурзаева, дом 264;
  • улица Молдокулова, дом 18.

По указанным фактам подрядной организации направили требование об устранении нарушений и обеспечении оперативной доставки квитанций абонентам.

Дополнительно информируем, что начисление пени производится по действующему законодательству и установленным сроками оплаты.

В случае отсутствия доставленной квитанции абоненты могут:

  • уточнить сумму начислений через действующие электронные сервисы;
  • обратиться в расчетные центры предприятия;
  • получить информацию по контактным телефонам МП «Бишкекводоканал».

Предприятие постоянно контролирует исполнение подрядной организацией договорных обязательств и принимает необходимые меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.

Как сообщили в МП «Бишкектеплоэнерго», на 20 февраля 2026 года официально зарегистрированных обращений по данному вопросу в адрес предприятия не поступало.

МП «Бишкектеплоэнерго» совместно с ОсОО «Тезтап» на основании договора № 37 от 3 апреля 2025 года об оказании услуг по изготовлению и доставке до адресатов счетов-извещений за отопление и горячее водоснабжение ежемесячно передает данные по лицевым счетам населения: зимой — до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, летом — до 2-го числа. В соответствии с договором доставка счетов-извещений ОсОО «Тезтап» осуществляется со 2-го по 12-е число каждого месяца.

ОсОО «Тезтап» собирает данные (базы начислений) по всем поставщикам коммунальных услуг и формирует единую платежную квитанцию «МойДом» и размещает информацию в мобильном приложении. Дополнительно сведения по начислениям направляются в МП «ЦЦТ» (Центр цифровых технологий) и автоматически размещаются в мобильном приложении «Мой город», что позволяет потребителям производить оплату коммунальных услуг, не дожидаясь бумажной квитанции.

При поступлении официальных обращений по фактам недоставки квитанций информация будет направлена исполнителю услуги для принятия соответствующих мер.

По информации МП «Тазалык», в соответствии с договором разноску квитанций населению осуществляет ОсОО «Тезтап». В адрес предприятия официальных письменных обращений и устных жалоб от абонентов Октябрьского района по вопросу неполучения объединенных квитанций за коммунальные услуги не поступало.

В случае возникновения вопросов по начислениям за тепловую энергию жители могут обратиться в управление сбыта, получить консультацию по телефонам, указанным в счете-извещении: 0312212847, 0312491342, 0312212845, а также произвести оплату через доступные банковские сервисы и мобильные приложения.

