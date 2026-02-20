В Бишкеке доставщики счетов за комуслуги объяснили их задержку

В организации, осуществляющей доставку квитанций за коммунальные услуги бишкекчанам, прокомментировали обращения жителей по поводу задержки или отсутствия счетов.

Отметим, в отдельных районах города зафиксированы случаи их получения позже установленного графика.

«Печать и доставка квитанций осуществляются подрядной организацией ОсОО «Тезтап» на основании заключенных с муниципальными предприятиями договоров по итогам тендерных процедур. На отдельных участках города зафиксированы случаи доставки квитанций позже установленного графика. Подобные ситуации носили точечный характер и связаны с организационными вопросами на этапе доставки. Формирование начислений и передача данных для печати произведены своевременно», — говорится в сообщении.

Подрядная организация провела рабочую корректировку процессов с целью недопущения подобных ситуаций в дальнейшем. Усилен текущий мониторинг соблюдения графиков доставки.

В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме.

Потребители могут получать информацию о начислениях и производить оплату через электронные сервисы и мобильные приложения, независимо от получения бумажной квитанции.

По Уфимскому, Чернышевскому, Гранитному и Садовому переулкам, откуда поступила жалоба, все вопросы о раздаче завершены.