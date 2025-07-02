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Бизнес

Оплачивайте в один клик коммунальные услуги и «Акнет» в сервисе «Мой дом»

Сервис «Мой дом» продолжает развиваться и делает оплату коммунальных услуг еще удобнее. Теперь пользователи могут не только платить за электричество, воду, вывоз мусора, лифт и охрану, но и оплачивать интернет от «Акнет», а также отправлять заявки на его подключение — все через одно приложение.

О сервисе

«Мой дом» — это мобильное приложение, созданное для того, чтобы упростить жизнь горожан. С его помощью можно:

— не дожидаясь бумажных квитанций, оплачивать коммунальные услуги;
— передавать показания счетчиков;
— получать объявления от ТСЖ и управляющих компаний;
— вести всю переписку и документы онлайн.

Как появляются счета за услуги

Все начисления собираются в одной квитанции — не нужно искать реквизиты и платить по частям. Оплата проходит в безналичной форме через лицевые счета жильцов, а система автоматически отслеживает оплаты и задолженности.

Как подключиться к сервису?

Жители многоквартирных и частных домов, а так же собственники коммерческих объектов могут пользоваться сервисом «Мой дом».

Нужно просто:

1. Скачать приложение «Мой дом».
2. Ввести лицевой счет или отсканировать QR-код.
3. Получать уведомления и оплачивать услуги.

Какие услуги можно оплатить?

Сейчас через «Мой дом» можно оплатить:
— электричество,
— воду,
— отопление,
— лифт,
— охрану,
— вывоз мусора,
— а теперь — и интернет.

География сервиса

«Мой дом» полноценно функционирует в таких городах, как Бишкек, Кант и Токмак, а в остальных регионах сервис присутствует частично. Как пример, жители регионов могут уже оплачивать счета за электроэнергию.

В последующем будут доступны к оплате и остальные счета за коммунальные услуги, команда «Мой Дом», активно ведет работу в этом направлении.

Почему это важно?

«Мой дом» помогает сделать оплату и управление недвижимостью удобными, прозрачными и современными. Кроме того, переход на электронные квитанции сокращает использование бумаги и бережет природу.

Скачивайте приложение «Мой дом», прямо сейчас https://mydom.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334811/
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