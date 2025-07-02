Оплачивайте в один клик коммунальные услуги и «Акнет» в сервисе «Мой дом»

Сервис «Мой дом» продолжает развиваться и делает оплату коммунальных услуг еще удобнее. Теперь пользователи могут не только платить за электричество, воду, вывоз мусора, лифт и охрану, но и оплачивать интернет от «Акнет», а также отправлять заявки на его подключение — все через одно приложение.
О сервисе
«Мой дом» — это мобильное приложение, созданное для того, чтобы упростить жизнь горожан. С его помощью можно:
— не дожидаясь бумажных квитанций, оплачивать коммунальные услуги;
— передавать показания счетчиков;
— получать объявления от ТСЖ и управляющих компаний;
— вести всю переписку и документы онлайн.
Как появляются счета за услуги
Все начисления собираются в одной квитанции — не нужно искать реквизиты и платить по частям. Оплата проходит в безналичной форме через лицевые счета жильцов, а система автоматически отслеживает оплаты и задолженности.
Как подключиться к сервису?
Жители многоквартирных и частных домов, а так же собственники коммерческих объектов могут пользоваться сервисом «Мой дом».
Нужно просто:
1. Скачать приложение «Мой дом».
2. Ввести лицевой счет или отсканировать QR-код.
3. Получать уведомления и оплачивать услуги.
Какие услуги можно оплатить?
Сейчас через «Мой дом» можно оплатить:
— электричество,
— воду,
— отопление,
— лифт,
— охрану,
— вывоз мусора,
— а теперь — и интернет.
География сервиса
«Мой дом» полноценно функционирует в таких городах, как Бишкек, Кант и Токмак, а в остальных регионах сервис присутствует частично. Как пример, жители регионов могут уже оплачивать счета за электроэнергию.
В последующем будут доступны к оплате и остальные счета за коммунальные услуги, команда «Мой Дом», активно ведет работу в этом направлении.
Почему это важно?
«Мой дом» помогает сделать оплату и управление недвижимостью удобными, прозрачными и современными. Кроме того, переход на электронные квитанции сокращает использование бумаги и бережет природу.
Скачивайте приложение «Мой дом», прямо сейчас https://mydom.kg.