Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой

Столица готовится к цифровой реформе коммунальных платежей. Власти запускают переход на единые электронные квитанции, которые заменят бумажные и объединят все услуги в одном документе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В рамках поручения администрации президента прошла рабочая встреча, на которой обсудили переход на цифровые квитанции. Заседание провел заместитель мэра Рамиз Алиев. В обсуждении участвовали представители ключевых ведомств и организаций — Министерства энергетики, «Газпром Кыргызстан», ГУ «Тундук», НЭСК и Центра цифровых технологий.
- Планируется поэтапный отказ от бумажных квитанций.
- Будет создан единый платежный документ для всех коммунальных услуг.
- Обсуждается объединение баз данных разных служб.
- Усилят развитие биллинговой системы и цифровых сервисов.
По мнению муниципалитета, переход на цифровые квитанции упростит оплату услуг, сократит бумажную волокиту и позволит жителям получать всю информацию в одном месте — онлайн.
Пока не известно, как учтут интересы пенсионеров, часть из которых не имеет современных устройств.