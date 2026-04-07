Общество

Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой

Фото пресс-службы мэрии

Столица готовится к цифровой реформе коммунальных платежей. Власти запускают переход на единые электронные квитанции, которые заменят бумажные и объединят все услуги в одном документе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках поручения администрации президента прошла рабочая встреча, на которой обсудили переход на цифровые квитанции. Заседание провел заместитель мэра Рамиз Алиев. В обсуждении участвовали представители ключевых ведомств и организаций — Министерства энергетики, «Газпром Кыргызстан», ГУ «Тундук», НЭСК и Центра цифровых технологий.

  • Планируется поэтапный отказ от бумажных квитанций.
  • Будет создан единый платежный документ для всех коммунальных услуг.
  • Обсуждается объединение баз данных разных служб.
  • Усилят развитие биллинговой системы и цифровых сервисов.

Напомним, что в Бишкеке есть единая квитанция — этот опыт станет основой для дальнейших изменений по всей стране.

По мнению муниципалитета, переход на цифровые квитанции упростит оплату услуг, сократит бумажную волокиту и позволит жителям получать всю информацию в одном месте — онлайн.

Пока не известно, как учтут интересы пенсионеров, часть из которых не имеет современных устройств.
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на отсутствие квитанций за коммунальные услуги. Ответ мэрии
В Бишкеке доставщики счетов за комуслуги объяснили их задержку
Бишкекчане жалуются на отсутствие квитанций за коммунальные услуги
Оплачивайте в один клик коммунальные услуги и «Акнет» в сервисе «Мой дом»
В Жогорку Кенеше просят снизить тарифы на коммунальные услуги
Госорганы не пользуются данными, полученными в рамках цифровизации
Завышенные счета. Мэрия просит депутата ЖК не дискредитировать городские службы
Коммуналка, лекарства и топливо. Что подорожало в 2024 году?
Проверьте число проживающих: мэрия Бишкека готова сделать перерасчет комплатежей
Система единой квитанции для оплаты коммунальных услуг запущена в Бишкеке
