Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой

Столица готовится к цифровой реформе коммунальных платежей. Власти запускают переход на единые электронные квитанции, которые заменят бумажные и объединят все услуги в одном документе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках поручения администрации президента прошла рабочая встреча, на которой обсудили переход на цифровые квитанции. Заседание провел заместитель мэра Рамиз Алиев. В обсуждении участвовали представители ключевых ведомств и организаций — Министерства энергетики, «Газпром Кыргызстан», ГУ «Тундук», НЭСК и Центра цифровых технологий.

Планируется поэтапный отказ от бумажных квитанций.

Будет создан единый платежный документ для всех коммунальных услуг.

Обсуждается объединение баз данных разных служб.

Усилят развитие биллинговой системы и цифровых сервисов.

Напомним, что в Бишкеке есть единая квитанция — этот опыт станет основой для дальнейших изменений по всей стране.

По мнению муниципалитета, переход на цифровые квитанции упростит оплату услуг, сократит бумажную волокиту и позволит жителям получать всю информацию в одном месте — онлайн.

Пока не известно, как учтут интересы пенсионеров, часть из которых не имеет современных устройств.