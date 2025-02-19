12:12
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Власть

В Жогорку Кенеше просят снизить тарифы на коммунальные услуги

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что предприниматели Бишкека хотят отказаться от отопления, так как им приходят счета на 40-50 тысяч сомов.

«По коммерческой цене получается очень дорого, да и гражданам уже тяжело оплачивать коммунальные услуги. В прошлом году одновременно подняли тарифы на лифт, горячую воду, отопление, холодную воду, мусор и электричество», — сказал он.

Дастан Бекешев попросил представителя президента и кабмина в парламенте Алмасбека Абытова, чтобы провели анализ, сколько по сравнению с 2024-м людей не могут заплатить за коммунальные услуги и не слишком ли сильно подняли тарифы.

Депутат считает, что их нужно снизить, если не вернуть на прежний уровень. Он попросил хотя бы дать гражданам возможность платить в рассрочку или с отсрочкой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320401/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане самая низкая цена за подачу оросительной воды в ЦА
Выросшие в пять раз тарифы на отопление. Жители Беловодского требуют их изменить
Тарифы на газ и электричество: что ждет жителей КР и РУз в 2025 году
Завышенные счета. Мэрия просит депутата ЖК не дискредитировать городские службы
Коммуналка, лекарства и топливо. Что подорожало в 2024 году?
Проверьте число проживающих: мэрия Бишкека готова сделать перерасчет комплатежей
Начало отопительного сезона. Во сколько обойдется тепло в квартирах
Итоги сентября. Цены и тарифы продолжают ежемесячно расти в Кыргызстане
Позволить инвесторам определять тарифы и цены не в сомах предложил Нацбанк КР
Президент отменил запрет на повышение тарифов на платные услуги в вузах
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Минобразования планирует ликвидировать тестирование &laquo;Алтын тамга&raquo; Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
Заявления и&nbsp;критика вице-президента США в&nbsp;Мюнхене вызвали переполох в&nbsp;Европе Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
12:06
В Жогорку Кенеше просят снизить тарифы на коммунальные услуги В Жогорку Кенеше просят снизить тарифы на коммунальные...
12:00
Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента