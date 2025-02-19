В Жогорку Кенеше просят снизить тарифы на коммунальные услуги

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что предприниматели Бишкека хотят отказаться от отопления, так как им приходят счета на 40-50 тысяч сомов.

«По коммерческой цене получается очень дорого, да и гражданам уже тяжело оплачивать коммунальные услуги. В прошлом году одновременно подняли тарифы на лифт, горячую воду, отопление, холодную воду, мусор и электричество», — сказал он.

Дастан Бекешев попросил представителя президента и кабмина в парламенте Алмасбека Абытова, чтобы провели анализ, сколько по сравнению с 2024-м людей не могут заплатить за коммунальные услуги и не слишком ли сильно подняли тарифы.

Депутат считает, что их нужно снизить, если не вернуть на прежний уровень. Он попросил хотя бы дать гражданам возможность платить в рассрочку или с отсрочкой.