В Бишкеке на бульваре Эркиндик неизвестные разложили крысиный яд

Жители Бишкека сообщили редакции 24.kg, что на бульваре Эркиндик неизвестные разложили крысиный яд. Инцидент вызвал серьезное возмущение и тревогу среди горожан, особенно владельцев домашних животных.

По словам жителей, отрава представляет смертельную опасность для собак и кошек — как домашних, так и бездомных.

«Это же травля бездомных животных! Собаки или кошки могут случайно съесть яд и погибнуть в мучениях», — говорят они.

Особую тревогу у бишкекчан вызывает то, что маленькие дети могут нечаянно схватить отраву.

Если ребенок случайно возьмет это в рот, кто будет отвечать? Муниципалитет или те, кто это сделал?

Жители столицы

Они задаются вопросом, разрешено ли, вообще, раскладывать крысиный яд в общественных местах.

«Получается, любой человек может рассыпать яд, подвергая опасности всех вокруг», — отмечают горожане.

Они просят правоохранительные органы проверить камеры системы «Безопасный город» на бульваре Эркиндик и установить личности тех, кто разложил отраву, чтобы предотвратить новые случаи и обезопасить людей и животных.

