Общество

Деревья на бульваре Эркиндик пронумеровали. Мэрия опровергла слухи об их вырубке

Бишкекчане обеспокоены появлением пронумерованных деревьев на проспекте Эркиндик. В социальных сетях и среди горожан распространяются тревожные предположения: многие опасаются, что пластиковые номерки могут свидетельствовать о возможной скорой вырубке зеленых насаждений.

На фоне этих опасений в мэрии Бишкека поспешили успокоить жителей. В пресс-службе муниципалитета редакции 24.kg сообщили, что речь идет не о подготовке к сносу, а о работе над созданием единого реестра зеленых насаждений города. Обсуждение этой инициативы ранее прошло в рамках Экологического совета.

Представители муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» подчеркнули, что идея получила поддержку со стороны общественности, которая, напротив, предложила включить в реестр все деревья столицы.

В этой связи мэр города Айбек Джунушалиев поручил МП «Центр цифровых технологий» разработать электронные карты. На них каждый житель сможет получить подробную информацию о зеленых насаждениях.

На сегодня работы уже начаты: инвентаризация проводится «Бишкекзеленстроем» совместно с профильными службами во всех парках и скверах города.

Каждому дереву присваивается индивидуальная бирка — своего рода «паспорт», в котором указываются порода, возраст, диаметр ствола, высота, состояние и другие характеристики.

В мэрии отмечают, что такие меры позволят специалистам отслеживать состояние деревьев, своевременно проводить лечение и замену аварийных насаждений, а также системно подходить к озеленению города.

Муниципалитет подчеркивает, что распространяемая информация о массовой вырубке деревьев на бульваре Эркиндик не соответствует действительности.
