Агент 024

Рататуй по-бишкекски: крысы вышли на охоту за продуктами

В Бишкеке возле одного из магазинов женщина заметила грызунов, пробегающих мимо мусорных баков. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, крысы свободно бегали рядом с торговой точкой на улице Токтогула и мусорными контейнерами, не боясь людей. Сначала она заметила одного грызуна, но пройдя дальше, увидела еще пятерых.

«Я шла по улице, и мимо меня пробежала крыса. Пока я вытащила телефон, пробежали еще пять! Как будто целая семья. Я панически боюсь крыс, это было ужасно! Крысы в центре города и рядом с магазином, где продаются продукты!» — сообщила она.

Она просит санитарные службы и мэрию Бишкека обратить внимание на проблему и провести дезинфекцию территории. Крысы являются переносчиками множества болезней и могут представлять угрозу для здоровья горожан.
