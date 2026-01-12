В Бишкеке тротуар возле стройки засыпали песком и перекрыли

На пересечении улиц Буденного и Мусы Джалиля идет стройка и тротуар вдоль объекта засыпали песком и перекрыли. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, чтобы обойти перекрытие, приходится выходить на проезжую часть.

«Кроме того, техника, выезжающая со стройки, не соблюдает санитарные нормы. Испачканные песком колеса оставляют грязные следы на дорожном полотне», — рассказали бишкекчане и попросили Минстрой принять меры.

