Вопрос мэру. В Бишкеке тротуары теперь продают под частные парковки?

Частная стоматологическая клиника устроила на тротуаре, расположенном на улице Туголбая Ата, служебную парковку и электрозаправку. Об этом 24.kg написала читательница.









По ее словам, днем вся пешеходная зона заставлена автомашинами, кроме этого, они постоянно заезжают и выезжают, доставляя неудобство пешеходам.

«Рядом расположен медцентр для детей. Малыши вынуждены дышать выхлопными газами. Еще и электрозарядную станцию установили. С каких пор в жилом многоэтажном доме можно монтировать такое оборудование», — написала она.

Читательница отметила, что сотрудница частной стоматологии заявила, что этот участок выкуплен и парковка законная.

«У нас тротуары продают под парковочные места? Пусть Айбек Джунушалиев объяснит, когда, кем и почему это решение принято», — просит автор обращения.

