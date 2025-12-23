Проспект Чуй в Бишкеке открыли для проезда, но автобусов нет

Бишкекчане долго ждут общественный транспорт на остановке по проспекту Чуй (район ЦУМа), но автобусы там пока не ходят. Несмотря на открытие дороги, общественного транспорта ближе к улице Абдрахманова еще нет.

«Мы стоим по 40 минут, но ни одного автобуса нет. Приходится идти на остановку рядом с ГУМом, но и там транспорта мало», — написала жительница столицы.

Она задается вопросом: «Неужели теперь здесь не будет ходить транспорт?»

В пресс-службе мэрии пояснили, что скоро по открытому участку проспекта Чуй начнут курсировать автобусы № 7, 34, 38, 50, 166 и электробус № 21.

